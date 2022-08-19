Специалисты порекомендовали бороться с кашлем после коронавируса обильным питьём

В пресс-службе сети медицинских лабораторий KDL рассказали, как бороться с затяжным кашлем и другими постковидными проявлениями.

Как отметили специалисты в беседе с изданием «Вести Подмосковья», перенёсшие коронавирус люди испытывают сильную усталость, головные боли, нарушение вкуса и обоняния, одышку, а около 5% пациентов сталкиваются с затяжным кашлем.

«Одним из эффективных и безопасных способов облегчить своё состояние будет обильное питье — вода, чай, морсы помогут быстрее восстановиться, а вот сдерживать кашель изо всех сил и пытаться не кашлять — не лучшая идея», — рассказала руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская.

Если кашель серьёзно снижает качество жизни, а также возникают ситуации, когда он усиливается и здоровье ухудшается, Малиновская порекомендовала обратиться к врачу.

Ранее телеканал «360» передавал, что летом в выходные жители Московской области могли пройти антропометрию, сделать ЭКГ, сдать общий анализ крови, измерить давление и вакцинироваться против коронавируса в парках региона в рамках акции по поддержанию здоровья.