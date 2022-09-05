Эпидемиолог Малышев посоветовал проверить уровень сахара в крови тем, кто переболел COVID-19
- РИА Новости
«Постковидные последствия действительно могут быть серьёзными, особенно у тех, кто не вакцинировался. В первую очередь поражаются те органы, которые уже и до ковида вызывали беспокойство», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.
По его словам, особо внимательными к своему здоровью должны быть люди с хроническими заболеваниями.
«И если после болезни человек понимает, что состояние ухудшилось и появились новые проявления, то надо идти к врачу», — считает Малышев.
Он добавил, что после перенесённого COVID-19 нередко наблюдается повышенный уровень сахара в крови.
«Это известный синдром. Поэтому стоит сделать анализ крови», — заключил эксперт.
Ранее академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН напомнил о важности ревакцинации от COVID-19.