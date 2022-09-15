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Врач Поздняков отметил важность ежегодной вакцинации от гриппа в связи с мутациями вируса

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Врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал, что вирус гриппа относится к группе РНК-вирусов, отличающихся способностью быстро мутировать. Именно поэтому прививку нужно делать каждый год.
Врач Поздняков отметил важность ежегодной вакцинации от гриппа в связи с мутациями вируса
  • РИА Новости

Вакцинация от гриппа не работает длительное время, но это вовсе не означает, что прививкой можно пренебречь, сказал Поздняков в беседе с «Российской газетой».

«Вирус гриппа — это РНК-вирус, который очень изменчив, даже ковиду до него далеко. В зависимости от вакцины каждый месяц эффективность вакцинации уменьшается на 6—10%, и через год вакцина уже не работает. По этой причине вакцинация от гриппа проводится периодически, ежегодно», — отметил специалист.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН посоветовал проявлять ответственность в вопросе вакцинации от COVID-19 и гриппа.

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