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Ракова: родителям в Москве больше не нужно приносить бумажные справки о болезни ребёнка в кружки и секции

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Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что родителям в Москве больше не нужно приносить бумажные справки о болезни ребёнка в кружки и секции.
Ракова: родителям в Москве больше не нужно приносить бумажные справки о болезни ребёнка в кружки и секции
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет НТВ.

«Дни, на которые ребёнок освобождён от занятий, отображаются в электронном журнале МЭШ. Эту информацию видят теперь не только педагоги в школах, но и специалисты культурно-досуговых и спортивных организаций допобразования, подведомственных департаменту образования города. Это позволяет уменьшить затраты времени для родителей и исключить вероятность случайной утраты документов», — сказала Ракова.

Ранее сообщалось, что московские клиники теперь будут автоматически передавать информацию о болезни ребёнка в школу.

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