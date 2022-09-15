Ракова: родителям в Москве больше не нужно приносить бумажные справки о болезни ребёнка в кружки и секции
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Об этом пишет НТВ.
«Дни, на которые ребёнок освобождён от занятий, отображаются в электронном журнале МЭШ. Эту информацию видят теперь не только педагоги в школах, но и специалисты культурно-досуговых и спортивных организаций допобразования, подведомственных департаменту образования города. Это позволяет уменьшить затраты времени для родителей и исключить вероятность случайной утраты документов», — сказала Ракова.
Ранее сообщалось, что московские клиники теперь будут автоматически передавать информацию о болезни ребёнка в школу.