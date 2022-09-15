Ракова: родителям в Москве больше не нужно приносить бумажные справки о болезни ребёнка в кружки и секции

Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что родителям в Москве больше не нужно приносить бумажные справки о болезни ребёнка в кружки и секции.

Об этом пишет НТВ.

«Дни, на которые ребёнок освобождён от занятий, отображаются в электронном журнале МЭШ. Эту информацию видят теперь не только педагоги в школах, но и специалисты культурно-досуговых и спортивных организаций допобразования, подведомственных департаменту образования города. Это позволяет уменьшить затраты времени для родителей и исключить вероятность случайной утраты документов», — сказала Ракова.

Ранее сообщалось, что московские клиники теперь будут автоматически передавать информацию о болезни ребёнка в школу.