Клиники Москвы будут автоматически передавать информацию о болезни ребёнка в школу

Московские клиники теперь будут автоматически передавать информацию о болезни ребёнка в школу.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что родителям больше не нужно будет делать это самостоятельно. Передавать в образовательное учреждение информацию о болезни ребёнка и периоде освобождения от физкультуры смогут как федеральные, так и частные клиники.

«К началу учебного года 35 частных и федеральных медучреждений уже начали оформлять справки по форме 095/у в цифровом виде. В новом учебном году в электронном журнале будет отображаться период отсутствия ребёнка по болезни на занятиях согласно данным, полученным от частных и федеральных клиник», — сообщила она.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала о работе по модернизации больниц в Москве.