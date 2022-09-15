Невролог Труханов рассказал, что сидячий образ жизни приводит к потере чувствительности рук

Невролог Центра неврологии доктора Шахновича Пётр Труханов рассказал, что люди, работающие за компьютером, а также ювелиры и пианисты, чаще всего страдают от последствий сжатия нервов, в том числе от потери чувствительности и подвижности конечности.

Ощущение покалывания, как правило, свидетельствует о компрессии, сжатии нерва в определённых узких местах, объяснил специалист в разговоре с URA.RU.

«Если нерв долго сжимается там, он может травмироваться так, что уже не восстановится. Особенно к этому склонны люди с определёнными профессиями. Это пианисты, ювелиры, те, кто много и долго работает за компьютером. Сначала это может проявлять себя онемением и человек может не обращать на это внимания. Но в какой-то момент нерв может сказать «до свидания», перестать работать полностью. Сначала страдает чувствительность... вплоть до потери движения», — отметил Труханов.

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