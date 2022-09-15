военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Невролог Труханов рассказал, что сидячий образ жизни приводит к потере чувствительности рук

Короткая ссылка
Невролог Центра неврологии доктора Шахновича Пётр Труханов рассказал, что люди, работающие за компьютером, а также ювелиры и пианисты, чаще всего страдают от последствий сжатия нервов, в том числе от потери чувствительности и подвижности конечности.
Невролог Труханов рассказал, что сидячий образ жизни приводит к потере чувствительности рук
  • Gettyimages.ru

Ощущение покалывания, как правило, свидетельствует о компрессии, сжатии нерва в определённых узких местах, объяснил специалист в разговоре с URA.RU.

«Если нерв долго сжимается там, он может травмироваться так, что уже не восстановится. Особенно к этому склонны люди с определёнными профессиями. Это пианисты, ювелиры, те, кто много и долго работает за компьютером. Сначала это может проявлять себя онемением и человек может не обращать на это внимания. Но в какой-то момент нерв может сказать «до свидания», перестать работать полностью. Сначала страдает чувствительность... вплоть до потери движения», — отметил Труханов.

Ранее врач-невролог доктор медицинских наук Виктор Шахнович в беседе с Nation News рассказал о причинах боли в спине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить