Диетолог Королёва назвала воду с имбирём, лимоном и мёдом лучшим напитком для укрепления иммунитета

Врач-терапевт, диетолог доктор медицинских наук Маргарита Королёва назвала воду с имбирём, лимоном и мёдом лучшим напитком для укрепления иммунитета.

«Эти компоненты помогут нам держать оборону относительно ненужных проблем на клеточном уровне», — сказала она в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметила Королёва, мёд благотворно влияет на кишечную микрофлору.

«Жгучий вкус имбирю придаёт вещество гингерол, которое способствует повышению иммунитета, ускоряет метаболические процессы, оказывает противовоспалительное действие», — сообщила эксперт.

По её словам, лимон является источником витамина С, обладает антиоксидантными свойствами, выводит свободные радикалы и оказывает защитное действие на организм.

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