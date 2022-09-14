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Диетолог Королёва назвала воду с имбирём, лимоном и мёдом лучшим напитком для укрепления иммунитета

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Врач-терапевт, диетолог доктор медицинских наук Маргарита Королёва назвала воду с имбирём, лимоном и мёдом лучшим напитком для укрепления иммунитета.
Диетолог Королёва назвала воду с имбирём, лимоном и мёдом лучшим напитком для укрепления иммунитета
  • Gettyimages.ru
  • © Daria Arnautova / EyeEm

«Эти компоненты помогут нам держать оборону относительно ненужных проблем на клеточном уровне», — сказала она в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметила Королёва, мёд благотворно влияет на кишечную микрофлору.

«Жгучий вкус имбирю придаёт вещество гингерол, которое способствует повышению иммунитета, ускоряет метаболические процессы, оказывает противовоспалительное действие», — сообщила эксперт.

По её словам, лимон является источником витамина С, обладает антиоксидантными свойствами, выводит свободные радикалы и оказывает защитное действие на организм.

Ранее доктор медицинских наук врач-невролог Виктор Шахнович в беседе с Nation News рассказал о причинах боли в спине.

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