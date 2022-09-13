Диетолог Гинзбург назвал адыгейский сыр самым полезным

Врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что адыгейский сыр является самым полезным для здоровья.

В разговоре с «Москвой 24» специалист посоветовал при выборе сыра обращать внимание на состав продукта. По его словам, кальций и белок делают сыр полезным, а соль и избыток жира, напротив, вредным.

«Самые полезные — те сыры, в которых не слишком много жира и очень мало соли. Наверное, среди имеющихся на рынке это всё-таки адыгейский», — отметил Гинзбург.

Диетолог посоветовал употреблять в день не более 100—150 г этого продукта.

Ранее Михаил Гинзбург в разговоре с URA.RU рассказал о пользе оливкового масла.