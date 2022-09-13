военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Диетолог Гинзбург назвал адыгейский сыр самым полезным

Короткая ссылка
Врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что адыгейский сыр является самым полезным для здоровья.
Диетолог Гинзбург назвал адыгейский сыр самым полезным
  • Gettyimages.ru
  • © izusek

В разговоре с «Москвой 24» специалист посоветовал при выборе сыра обращать внимание на состав продукта. По его словам, кальций и белок делают сыр полезным, а соль и избыток жира, напротив, вредным.

«Самые полезные — те сыры, в которых не слишком много жира и очень мало соли. Наверное, среди имеющихся на рынке это всё-таки адыгейский», — отметил Гинзбург.

Диетолог посоветовал употреблять в день не более 100—150 г этого продукта.

Ранее Михаил Гинзбург в разговоре с URA.RU рассказал о пользе оливкового масла.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить