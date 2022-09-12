Диетолог Королёва рассказала, что курение и сладости вредят поджелудочной железе

Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва перечислила факторы, негативно влияющие на здоровье поджелудочной железы.

Одной из главных вредных привычек, негативно сказывающихся на здоровье поджелудочной, специалист в беседе с «Москвой 24» назвала регулярное употребление алкоголя, особенно в сочетании с курением.

Также злоупотребление жирным и сладким наносит вред этому органу, поскольку высокоуглеводные продукты приводят к инсулинорезистентности, а после — к сахарному диабету, предупредила диетолог.

Королёва также отметила, что подорвать здоровье поджелудочной железы может и злоупотребление лекарственными препаратами.

Ранее врач-диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина в разговоре с URA.RU рассказала, что частое употребление молочных коктейлей может привести, в том числе, к развитию диабета.