Эпидемиолог Бурцева заявила об эффективности имеющихся в России вакцин против вирусов гриппа

Заведующая лабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа Института вирусологии имени Ивановского ФГБУ «НИЦЭМ имени Гамалеи», д. м. н. Елена Бурцева заявила, что вакцинация против гриппа является эффективным методом профилактики заболевания.

«Мы знаем, что четыре, но в большей степени три вируса гриппа активны всегда, практически на протяжении всего эпидемического сезона. У нас нет какого-то одного вируса гриппа. Тем более если говорить по всем странам мира. Циркулируют три вируса гриппа — два A и один B. В зависимости от стран бывает доминирование одного или другого. Бояться нечего, потому что все вакцины содержат три вируса, которые, как мы предполагаем, будут циркулировать в предстоящем сезоне», — рассказала Бурцева в разговоре с URA.RU.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН напомнил о важности ревакцинации от COVID-19.