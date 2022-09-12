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Эпидемиолог Бурцева заявила об эффективности имеющихся в России вакцин против вирусов гриппа

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Заведующая лабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа Института вирусологии имени Ивановского ФГБУ «НИЦЭМ имени Гамалеи», д. м. н. Елена Бурцева заявила, что вакцинация против гриппа является эффективным методом профилактики заболевания.
Эпидемиолог Бурцева заявила об эффективности имеющихся в России вакцин против вирусов гриппа
  • РИА Новости

«Мы знаем, что четыре, но в большей степени три вируса гриппа активны всегда, практически на протяжении всего эпидемического сезона. У нас нет какого-то одного вируса гриппа. Тем более если говорить по всем странам мира. Циркулируют три вируса гриппа — два A и один B. В зависимости от стран бывает доминирование одного или другого. Бояться нечего, потому что все вакцины содержат три вируса, которые, как мы предполагаем, будут циркулировать в предстоящем сезоне», — рассказала Бурцева в разговоре с URA.RU.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН напомнил о важности ревакцинации от COVID-19.

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