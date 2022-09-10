В Иркутской области зафиксировали 1203 случая COVID-19 за сутки

В Иркутской области зафиксировали 1203 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 325 526 жителей. Вылечились 311 026 человек, в том числе 943 за минувшие 24 часа.

«В ковидных госпиталях сейчас лечат 816 пациентов», — отмечается в сообщении.

Также стало известно, что в Оренбургской области выявили 405 случаев коронавируса за сутки, передаёт RIA56 со ссылкой на федеральный штаб. Госпитализированы 19 жителей, выздоровел 371.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.