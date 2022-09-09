Диетолог Дианова назвала омлет самым полезным блюдом для поджелудочной железы

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала, что самыми полезными блюдами для поджелудочной железы являются омлет и творожное суфле-запеканка.

«Поджелудочная железа хорошо воспринимает и усваивает омлеты и творожные суфле-запеканки. Особенно это касается тех людей, у кого есть желчнокаменная болезнь. Таким людям яйца в виде яичницы запрещены, но зато их можно употреблять в виде омлета, особенно с белковым компонентом», — отметила Дианова в разговоре с URA.RU.

При этом, по её словам, поджелудочной железе вредят свежие овощи, фрукты и ягоды, а также алкоголь и слишком калорийное и несбалансированное питание.

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