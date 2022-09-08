В Санкт-Петербурге планируют открыть 15 заведений Stars Coffee к началу октября

В Санкт-Петербурге планируется открыть все 15 кофеен Stars Coffee на месте торговых точек ушедшей с российского рынка Starbucks к концу сентября — началу октября. Об этом заявил совладелец сети, ресторатор Антон Пинский.

По его словам, сейчас в Петербурге открыто три кофейни Stars Coffee.

На следующей неделе Пинский анонсировал открытие ещё двух точек в торговом центре «Галерея».

«До конца сентября — начала октября всё откроем. В Петербурге — 15 (кофеен. — RT)», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что бывшие кофейни сети Starbucks в России откроются под названием Stars Coffee.

СМИ сообщали, что бизнес-сети кофеен Starbucks в России купят Антон Пинский, Тимур Юнусов (Тимати) и холдинговая компания «Синдика». В конце июля Тимати и Пинский подтвердили приобретение активов сети.

В конце мая компания Starbucks Corp. приняла решение уйти с российского рынка.