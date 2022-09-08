В Санкт-Петербурге планируют открыть 15 заведений Stars Coffee к началу октября
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По его словам, сейчас в Петербурге открыто три кофейни Stars Coffee.
На следующей неделе Пинский анонсировал открытие ещё двух точек в торговом центре «Галерея».
«До конца сентября — начала октября всё откроем. В Петербурге — 15 (кофеен. — RT)», — цитирует его ТАСС.
Ранее сообщалось, что бывшие кофейни сети Starbucks в России откроются под названием Stars Coffee.
СМИ сообщали, что бизнес-сети кофеен Starbucks в России купят Антон Пинский, Тимур Юнусов (Тимати) и холдинговая компания «Синдика». В конце июля Тимати и Пинский подтвердили приобретение активов сети.
В конце мая компания Starbucks Corp. приняла решение уйти с российского рынка.