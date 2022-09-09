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Диетолог Арзамасцев назвал витамины C и D важными для пожилых людей

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Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев назвал витамины C, D и группы B важными для пожилых людей.
Диетолог Арзамасцев назвал витамины C и D важными для пожилых людей
  • Gettyimages.ru
  • © Maskot

В беседе с сайтом «Москва 24» он заявил, что витамин D в основном содержится в рыбе, чуть меньше его в маслах.

«Также важны витамины для нервной системы, это витамины группы B. Дополнительно, конечно, их употреблять не нужно, но в пище они должны присутствовать в адекватном количестве», — сказал врач.

Как отметил Арзамасцев, витамин С важен для всех, поскольку это иммунитет.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в разговоре с Nation News рассказала, что людям с индивидуальной чувствительностью к кофе стоит от него отказаться.

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