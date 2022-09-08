Иммунолог Крючков не исключил смену «омикрона» более опасным штаммом COVID-19
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«Может сложиться такая ситуация, что популяция привыкнет к «омикрону», то есть сложится наиболее эффективный иммунитет против «омикрона». Пока это ещё не так, но может быть, если вспышки и дальше будут продолжаться, если вакцинация будет адаптирована против омикрон-линии. В этом случае могут создаться условия, когда у «омикрона» уменьшится эффективная заразность. Тогда на авансцену может выйти какая-то другая линия, которая восстановит такую же высокую заразность», — заявил Крючков в разговоре с URA.RU.
При этом смена главного штамма COVID-19 не означает, что пандемия пойдёт на спад, предупредил иммунолог.
Ранее академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН напомнил о важности ревакцинации от COVID-19.