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Иммунолог Крючков не исключил смену «омикрона» более опасным штаммом COVID-19

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Генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков выразил мнение, что, когда иммунитет людей научится эффективно противостоять штамму коронавируса «омикрон», на его смену придёт новая вариация инфекции.
Иммунолог Крючков не исключил смену «омикрона» более опасным штаммом COVID-19
  • Gettyimages.ru

«Может сложиться такая ситуация, что популяция привыкнет к «омикрону», то есть сложится наиболее эффективный иммунитет против «омикрона». Пока это ещё не так, но может быть, если вспышки и дальше будут продолжаться, если вакцинация будет адаптирована против омикрон-линии. В этом случае могут создаться условия, когда у «омикрона» уменьшится эффективная заразность. Тогда на авансцену может выйти какая-то другая линия, которая восстановит такую же высокую заразность», — заявил Крючков в разговоре с URA.RU.

При этом смена главного штамма COVID-19 не означает, что пандемия пойдёт на спад, предупредил иммунолог.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН напомнил о важности ревакцинации от COVID-19.

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