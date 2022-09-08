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Невролог Хорошев назвал боль в руках или ногах возможным признаком тромбоза

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Врач-невролог Павел Хорошев рассказал, что боль в руках или ногах может свидетельствовать об образовании тромба.
Невролог Хорошев назвал боль в руках или ногах возможным признаком тромбоза
  • Gettyimages.ru

«Ранним маркером тромбозов является рост АЛТ и АСТ (тесты на исследование веществ, указывающих на повреждения внутренних органов. — RT), поэтому мы могли бы узнать о том, что у нас начался тромбоз на микроуровне, если бы мы несколько раз в день сдавали биохимию крови. Но этот вариант, как утопический, мы забываем. Ранней диагностики тромбоза быть не может. Есть поздняя, когда посинело и начало болеть. И если возникла боль в конечности, похолодание, на этом месте изменилась окраска кожи, то есть цианоз, то нужно немедленно, экстренно, не теряя ни секунды, вызывать неотложку», — объяснил Хорошев в беседе с URA.RU.

Невролог предупредил, что в случае возникновения подобных ощущений стоит обратиться к специалисту. 

Ранее профессор-невролог, директор Научно-практического психоневрологического центра имени З.П. Соловьёва, член-корреспондент РАН Алла Гехт в беседе с НСН перечислила факторы, негативно влияющие на работу человеческого мозга.

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