В Томской области выявили 399 случаев коронавируса за сутки

В Томской области выявили 399 случаев коронавирусной инфекции за последние сутки. Выписаны 503 жителя.

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе с начала пандемии достигло 141 400. Вылечились 135 637 человек.

Тем временем в Ставрополе медики получили почти 100 тыс. доз вакцины от гриппа, передаёт «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«В прививочных пунктах ставропольских поликлиник медики уже приступили к иммунизации взрослого населения. В школах и детсадах сейчас собирают информацию о желающих сделать прививку», — отмечается в сообщении.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.