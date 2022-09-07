Диетолог Королёва посоветовала людям с атеросклерозом добавить в рацион больше овощей

Терапевт, диетолог доктор медицинских наук Маргарита Королёва посоветовала людям с атеросклерозом добавить в рацион достаточное количество полноценного белка и больше овощей.

В беседе с сайтом «Москва 24» она отметила, что источником белка может быть птица, рыба и нежирное мясо.

«Безусловно, это рыба северных морей (скумбрия, дикий лосось), которая содержит омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты. Она будет снижать уровень воспаления и тем самым помогать в профилактике образования холестериновых бляшек», — сообщила Королёва.

Для жарки она советует использовать кокосовое масло.

Также эксперт рекомендовала отказаться от сладких и жирных блюд.

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