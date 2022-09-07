военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Диетолог Королёва посоветовала людям с атеросклерозом добавить в рацион больше овощей

Короткая ссылка
Терапевт, диетолог доктор медицинских наук Маргарита Королёва посоветовала людям с атеросклерозом добавить в рацион достаточное количество полноценного белка и больше овощей.
Диетолог Королёва посоветовала людям с атеросклерозом добавить в рацион больше овощей
  • Gettyimages.ru
  • © RUNSTUDIO

В беседе с сайтом «Москва 24» она отметила, что источником белка может быть птица, рыба и нежирное мясо.

«Безусловно, это рыба северных морей (скумбрия, дикий лосось), которая содержит омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты. Она будет снижать уровень воспаления и тем самым помогать в профилактике образования холестериновых бляшек», — сообщила Королёва.

Для жарки она советует использовать кокосовое масло.

Также эксперт рекомендовала отказаться от сладких и жирных блюд.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить