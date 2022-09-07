Диетолог Королёва посоветовала людям с атеросклерозом добавить в рацион больше овощей
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В беседе с сайтом «Москва 24» она отметила, что источником белка может быть птица, рыба и нежирное мясо.
«Безусловно, это рыба северных морей (скумбрия, дикий лосось), которая содержит омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты. Она будет снижать уровень воспаления и тем самым помогать в профилактике образования холестериновых бляшек», — сообщила Королёва.
Для жарки она советует использовать кокосовое масло.
Также эксперт рекомендовала отказаться от сладких и жирных блюд.
Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.