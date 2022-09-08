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В России предложили новые меры поддержки для детей с инвалидностью

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Анастасия Румянцева
Председатель центра правовой помощи «Дело жизни», заслуженный юрист России Иван Соловьёв предложил упростить порядок предоставления дополнительных оплачиваемых выходных дней родителю для ухода за ребёнком с инвалидностью. Копия обращения на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова имеется в распоряжении RT.
В России предложили новые меры поддержки для детей с инвалидностью
  • Gettyimages.ru
  • © FatCamera

Как подчеркнул Соловьёв, в ходе работы центра правовой помощи «Дело жизни» были подготовлены предложения по изменению ряда нормативных актов в интересах детей с инвалидностью.

Собеседник RT напомнил, что, согласно ст. 262 Трудового кодекса, одному из родителей для ухода за таким ребёнком предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц.

При этом, по словам юриста, если, например, мать ребёнка захочет оформить такие дни, то ей необходимо предоставить справку с места работы отца о том, что на момент обращения он не использовал эти выходные в этом же месяце. 

«На деле же получается следующая картина: мать, в одиночку воспитывающая ребёнка с инвалидностью и находящаяся в разводе, вынуждена чуть ли не каждый месяц ездить на работу к бывшему супругу, чтобы получить справку», — объяснил Соловьёв. 

В частности, по мнению специалиста, нужно прописать в Трудовом кодексе, что в случае развода родителей дополнительные выходные дни предоставляются тому, с кем ребёнок остался по решению суда.

Кроме того, как добавил эксперт, из постановления правительства стоит исключить норму о том, что условием предоставления этих выходных является наличие справки с работы другого родителя. 

«Прошу вас, уважаемый Антон Олегович, рассмотреть наши предложения и оказать содействие в их реализации», — говорится в тексте обращения. 

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила повысить размер выплат по уходу за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет, в том числе — независимо от наличия трудового дохода.

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