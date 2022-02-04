Волынец предложила увеличить размер выплат по уходу за детьми-инвалидами

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила повысить размер выплат по уходу за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет, в том числе — независимо от наличия трудового дохода.

Копии обращений на имя председателей комитета по делам женщин, семьи и молодёжи и комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы, а также на имя министра труда и социальной защиты имеются в распоряжении RT.

Как объяснила Волынец, сейчас установлены ежемесячные выплаты неработающим трудоспособным лицам, которые ухаживают за ребёнком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом I группы с детства.

Отмечается, что родителю или опекуну полагается 10 тыс. рублей.

При этом, чтобы получить пособие, необходимо предоставить сведения о том, что человек, который осуществляет подобный уход, не работает, не получает пенсию и пособие по безработице, пояснила детский омбудсмен.

Основатель Национального родительского комитета рассказала, что законодательством предусмотрена возможность для таких лиц получать доход через регистрацию в качестве самозанятого. Но это, по её словам, не решает проблему большинства людей, которые осуществляют уход и не имеют возможности заработать.

В своём обращении Волынец подчеркнула, что необходимо увеличить размер подобных выплат до прожиточного минимума вне зависимости от наличия дохода от трудовой деятельности у лица, осуществляющего уход, а также предоставить этому человеку возможность работать неполный день или в дистанционном режиме.

Она заявила, что благодаря предлагаемым изменениям ситуаций, в которых семьи вынуждены помещать ребёнка-инвалида в специализированные интернаты на полное попечение государства, будет меньше.

Кроме того, по словам Волынец, лица, осуществляющие уход, будут вовлечены в социально-экономическую деятельность.

«Дети-инвалиды и инвалиды I группы с детства в большей степени будут получать заботу непосредственно от своих родных и близких, а не от наёмных профессионалов, что будет очень важным аспектом для их эмоционального благополучия и гарантией качества жизни», — говорится в тексте обращения.

Ранее сообщалось, что 1 февраля 2022 года в России повышается размер материнского капитала — до 524,5 тыс. рублей на первого ребёнка и 693,1 тыс. рублей на второго.