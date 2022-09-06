В Ставропольском крае зафиксировали 268 случаев COVID-19 за сутки

В Ставропольском крае зафиксировали 268 случаев COVID-19 за последние сутки. Выздоровели 480 жителей.

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

Больше всего заболевших — в Шпаковском районе (122 случая), а также в Будённовском районе и Ипатовском округе.

С начала пандемии в регионе заболели 216,3 тыс. жителей, вылечились 200 тыс.

Также стало известно, что в Тульской области вакцинацию против гриппа прошли 20 тыс. человек. Об этом заявил министр здравоохранения региона Дмитрий Марков на оперативном совещании в правительстве, передаёт Тульская служба новостей.

Марков также рассказал, что к настоящему времени 280 тыс. туляков ревакцинировались от COVID-19.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.