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Врач Брыкин рассказал, что употребление кабачков снижает риск развития онкологии

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Врач-нутрициолог лаборатории «Гемотест», спортивный диетолог Антон Брыкин рассказал, что употребление в пищу кабачков уменьшает риски развития онкологических заболеваний.
Врач Брыкин рассказал, что употребление кабачков снижает риск развития онкологии
  • Gettyimages.ru
  • © Julie Vinogradov / 500px

«Кабачок не только богат витамином А и С, железом, кремнием, кобальтом, калием, кальцием, марганцем, аскорбиновой и фолиевой кислотой, но также является отличным источником клетчатки, необходимой для правильной работы желудочно-кишечного тракта», — рассказал он в беседе с URA.RU.

По словам специалиста, клетчатка создаёт питательную среду для полезных бактерий, что препятствует возникновению воспалительных процессов в кишечнике, и таким образом снижается вероятность появления онкологических заболеваний.

Ранее, по сообщениям ФАН, в Роскачестве назвали характеристики спелого арбуза.

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