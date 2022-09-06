Врач Брыкин рассказал, что употребление кабачков снижает риск развития онкологии

Врач-нутрициолог лаборатории «Гемотест», спортивный диетолог Антон Брыкин рассказал, что употребление в пищу кабачков уменьшает риски развития онкологических заболеваний.

«Кабачок не только богат витамином А и С, железом, кремнием, кобальтом, калием, кальцием, марганцем, аскорбиновой и фолиевой кислотой, но также является отличным источником клетчатки, необходимой для правильной работы желудочно-кишечного тракта», — рассказал он в беседе с URA.RU.

По словам специалиста, клетчатка создаёт питательную среду для полезных бактерий, что препятствует возникновению воспалительных процессов в кишечнике, и таким образом снижается вероятность появления онкологических заболеваний.

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