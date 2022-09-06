Диетолог Королёва напомнила, что баклажаны противопоказаны при аутоиммунных заболеваниях
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Любые паслёновые поддерживают воспалительные процессы в организме. Если есть их регулярно, эти процессы могут усилиться, предупредила диетолог в разговоре с «Москвой 24».
«Баклажаны на регулярной основе нельзя есть людям с аутоиммунными проблемами, особенно при их обострении. Это аутоиммунный тиреоидит, аутоиммунные заболевания суставов и кишечника. И, безусловно, баклажаны нельзя употреблять тем людям, которые имеют аллергию на этот продукт», — отметила специалист.
Ранее директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в разговоре с URA.RU рассказал о пользе оливкового масла.