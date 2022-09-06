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Депутат Тумусов прокомментировал идею наносить на этикетки надпись «Алкоголь вам враг!»

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Полина Полетаева
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал в беседе с RT предложение наносить на алкогольные этикетки надпись «Алкоголь вам враг!».
Депутат Тумусов прокомментировал идею наносить на этикетки надпись «Алкоголь вам враг!»
  • Gettyimages.ru
  • © Maskot

Депутат отметил, что по вопросу борьбы с пьянством в России недавно высказывался Владимир Путин.

«Президент сказал, что не стоит принимать мер насильственного характера, что-либо ограничивающих, а надо пропагандировать здоровый образ жизни. В этом смысле возникает вопрос, насколько (эта инициатива. — RT) соответствует пропаганде здорового образа жизни», — считает Тумусов.

По его мнению, необходимо хорошо подумать о формулировках печатаемого предупреждения.

«Если мы, например, на сигаретах видим: «Минздрав предупреждает! Никотин вреден для вашего здоровья», — это да, здоровый образ жизни. Но когда мы говорим о том, что на бутылке будет надпись: «Алкоголь вам враг!» соответствует ли это концепции здорового образа жизни?» — задаётся вопросом парламентарий.

В заключение Тумусов отметил, что данная инициатива внесёт вклад в формирование отрицательного образа потребления алкоголя.

Ранее группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким подготовили законопроект, в котором представлен ряд мер, направленных на указание информации о вреде алкоголя и противопоказанности для определённых категорий граждан алкогольной продукции.

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