Депутат Тумусов прокомментировал идею наносить на этикетки надпись «Алкоголь вам враг!»

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал в беседе с RT предложение наносить на алкогольные этикетки надпись «Алкоголь вам враг!».

Депутат отметил, что по вопросу борьбы с пьянством в России недавно высказывался Владимир Путин.

«Президент сказал, что не стоит принимать мер насильственного характера, что-либо ограничивающих, а надо пропагандировать здоровый образ жизни. В этом смысле возникает вопрос, насколько (эта инициатива. — RT) соответствует пропаганде здорового образа жизни», — считает Тумусов.

По его мнению, необходимо хорошо подумать о формулировках печатаемого предупреждения.

«Если мы, например, на сигаретах видим: «Минздрав предупреждает! Никотин вреден для вашего здоровья», — это да, здоровый образ жизни. Но когда мы говорим о том, что на бутылке будет надпись: «Алкоголь вам враг!» соответствует ли это концепции здорового образа жизни?» — задаётся вопросом парламентарий.

В заключение Тумусов отметил, что данная инициатива внесёт вклад в формирование отрицательного образа потребления алкоголя.

Ранее группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким подготовили законопроект, в котором представлен ряд мер, направленных на указание информации о вреде алкоголя и противопоказанности для определённых категорий граждан алкогольной продукции.