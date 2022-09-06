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В Госдуме предложили наносить на алкогольные этикетки надпись «Алкоголь вам враг!»

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RT
Группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким подготовили законопроект (есть в распоряжении RT), в котором представлен ряд мер, направленных на указание информации о вреде алкоголя и противопоказанности для определённых категорий граждан на алкогольной продукции.
В Госдуме предложили наносить на алкогольные этикетки надпись «Алкоголь вам враг!»
  • РИА Новости

По словам одного из авторов инициативы, главы думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, предлагается  дополнить информацию о вреде данной продукции сообщением: «Алкоголь вам враг!»

Помимо этого, на основании результатов анализа успешного международного опыта призывают также указывать с помощью соответствующих рисунков (пиктограмм) информацию о противопоказанности употребления алкогольной продукции лицам в возрасте до 18 лет, беременным и кормящим женщинам, лицам с заболеваниями нервной системы и внутренних органов, а также лицам, управляющим транспортными средствами.

«Законопроектом предусматриваются и требования о способах представления информации о вреде алкогольной продукции и её противопоказанности для определённых категорий граждан. Такая информация наносится на этикетку или контрэтикетку или потребительскую тару (упаковку), помещается в рамку красного цвета с белым фоном, при этом площадь, ограниченная рамкой, включая площадь самой рамки, должна занимать не менее 20% от площади этикетки или контрэтикетки или площади потребительской тары (упаковки)», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ограничить продажу крепкого алкоголя в прибрежных и парковых зонах в летний период. Подробнее — в материале RT.

В Минздраве эту идею поддержали.

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