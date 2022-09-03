Нутрициолог Брыкин рассказал о полезных продуктах в осеннем рационе

Врач — спортивный диетолог и нутрициолог Антон Брыкин рассказал RT, какие продукты стоит добавить в повседневное меню этой осенью для хорошего самочувствия.

Специалист отметил, что с наступлением холодов относительная влажность воздуха повышается, а температура воздуха понижается. В такой среде активнее распространяются вирусы, соответственно, увеличивается риск заболеть. Для восстановления организма после стресса от перенесённого заболевания важно позаботиться о достаточном поступлении с пищей витамина С, который в больших количествах присутствует в цитрусовых, гранате, болгарском перце, томатах, квашеной и цветной капусте, шиповнике и таких осенних ягодах как клюква и облепиха, напомнил Брыкин.

«Квашеная капуста с клюквой, приготовленная в домашних условиях, без добавления промышленных консервантов, — кладезь витамина С. По его содержанию данное блюдо уступает только шиповнику», — объясняет Брыкин.

Небольшое количество лука и чеснока в рационе за счёт содержащихся в них полифенола и фитонцидов поможет подавить развитие вирусов и бактерий в организме. Добавленные в пищу специи, например куркума, также отлично укрепят иммунную защиту организма, отметил специалист.

Для бодрости духа врач советует есть бананы, горький шоколад, авокадо, тофу, необезжиренные молочные продукты, мясо птицы и рыбу, например лосось, сельдь, скумбрию, сардины. Они помогают организму синтезировать кислоту триптофан, благодаря которой вырабатываются «гормоны радости» — дофамин, серотонин, эндорфины.

«Абрикосы, финики, грецкие орехи и фундук станут не только отличным вариантом перекуса, но и богатым источником витаминов группы В, недостаток которых является одним из факторов развития депрессии. А пара чашек горячего какао в день понизит уровень стресса и будет способствовать стимулированию работоспособности и умственной деятельности», — поясняет Брыкин.

Дополнительно важно добавить в свой рацион источники омега-3 жирных кислот и витамина D: растительное масло холодного отжима, семечки, жирную и полужирную морскую рыбу, печень трески. Для пополнения запасов железа, В9, В12, из-за нехватки которых развиваются анемические состояния, рекомендуются айва, печень, субпродукты — говяжий язык, куриные сердечки, добавил нутрициолог.