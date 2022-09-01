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Диетолог Русакова отметила важность режима питания при диабете

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Кандидат медицинских наук Дарья Русакова, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, отметила важность режима питания при диабете.
Диетолог Русакова отметила важность режима питания при диабете
  • Gettyimages.ru

«Желательно адекватное количество белка в пище, то есть трижды в день должны присутствовать белковые блюда. Это способствует стабилизации уровня сахара и позволяет человеку контролировать чувство голода и не переедать», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По словам врача, это могут быть блюда из нежирного мяса, птицы, рыбы, творог без сахара и варенья.

«Важно есть своевременно, по определённому режиму. Рекомендуется питаться три раза в день, но если вам сложно выдерживать такие перерывы, то можно делать небольшие перекусы. Это тоже будет способствовать нормализации уровня глюкозы и инсулина в крови», — отметила Русакова.

Что касается углеводов, то диетолог советует несладкие фрукты, овощи и зелень. Допустимы блюда из цельнозерновых.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Nation News рассказала, как избавиться от неправильных пищевых привычек и чем заменить вредную еду.

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