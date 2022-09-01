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Bloomberg: Путин бросил вызов Западу приглашением на учения Китая и Индии

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Президент России Владимир Путин путём приглашения на военные учения «Восток — 2022» Индии и Китая бросил Западу вызов, заявили журналисты Bloomberg.
Bloomberg: Путин бросил вызов Западу приглашением на учения Китая и Индии
  • РИА Новости

«Таким образом он (Путин. — RT) противодействует попыткам США и их союзников изолировать Москву из-за конфликта на Украине», — говорится в публикации.

В материале подчеркнули, что в вопросе происходящего на Украине Индия не занимала чью-либо сторону несмотря на оказываемое со стороны Запада давление. По мнению авторов статьи, это обусловлено партнёрскими отношениями между Москвой и Нью-Дели.

«Даже когда США привлекли Индию в качестве партнера по обороне и призвали не подрывать международное санкции в отношении России из-за конфликта на Украине, правительство Нью-Дели направило военный отряд на армейские учения», — подчеркнули в Bloomberg.

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер ранее заявила, что в Вашингтоне обеспокоены тем, что другие страны проведут совместные учения «Восток-2022» с Россией.

Учения «Восток-2022» пройдут с 1 по 7 сентября на полигонах Восточного военного округа, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

Всего в учениях примут участие более 50 тыс. военных.

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