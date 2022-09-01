Bloomberg: Путин бросил вызов Западу приглашением на учения Китая и Индии
- РИА Новости
«Таким образом он (Путин. — RT) противодействует попыткам США и их союзников изолировать Москву из-за конфликта на Украине», — говорится в публикации.
В материале подчеркнули, что в вопросе происходящего на Украине Индия не занимала чью-либо сторону несмотря на оказываемое со стороны Запада давление. По мнению авторов статьи, это обусловлено партнёрскими отношениями между Москвой и Нью-Дели.
«Даже когда США привлекли Индию в качестве партнера по обороне и призвали не подрывать международное санкции в отношении России из-за конфликта на Украине, правительство Нью-Дели направило военный отряд на армейские учения», — подчеркнули в Bloomberg.
Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер ранее заявила, что в Вашингтоне обеспокоены тем, что другие страны проведут совместные учения «Восток-2022» с Россией.
Учения «Восток-2022» пройдут с 1 по 7 сентября на полигонах Восточного военного округа, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.
Всего в учениях примут участие более 50 тыс. военных.