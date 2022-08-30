В Белом доме заявили, что США обеспокоены участием других стран в учениях «Восток-2022»

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что в Вашингтоне обеспокоены тем, что другие страны проведут совместные учения «Восток-2022» с Россией.

«США обеспокоены, когда любые страны проводят учения с Россией», — приводит её слова РИА Новости.

Таким образом Жан-Пьер ответила на вопрос об участии Индии в учениях «Восток-2022».

Ранее газета Der Tagesspiegel информировала, что США и ЕС обеспокоены растущим военным сотрудничеством России и Китая.

Обеспокоенность Запада связана в том числе с российскими стратегическими учениями «Восток-2022» с участием военного контингента из КНР.

Учения «Восток-2022» пройдут с 1 по 7 сентября на полигонах Восточного военного округа, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

Всего в учениях примут участие более 50 тыс. военных.