В Белом доме заявили, что США обеспокоены участием других стран в учениях «Восток-2022»
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«США обеспокоены, когда любые страны проводят учения с Россией», — приводит её слова РИА Новости.
Таким образом Жан-Пьер ответила на вопрос об участии Индии в учениях «Восток-2022».
Ранее газета Der Tagesspiegel информировала, что США и ЕС обеспокоены растущим военным сотрудничеством России и Китая.
Обеспокоенность Запада связана в том числе с российскими стратегическими учениями «Восток-2022» с участием военного контингента из КНР.
Учения «Восток-2022» пройдут с 1 по 7 сентября на полигонах Восточного военного округа, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.
Всего в учениях примут участие более 50 тыс. военных.