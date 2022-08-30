военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Белом доме заявили, что США обеспокоены участием других стран в учениях «Восток-2022»

Короткая ссылка
Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что в Вашингтоне обеспокоены тем, что другие страны проведут совместные учения «Восток-2022» с Россией.
В Белом доме заявили, что США обеспокоены участием других стран в учениях «Восток-2022»
  • Gettyimages.ru

«США обеспокоены, когда любые страны проводят учения с Россией», — приводит её слова РИА Новости.

Таким образом Жан-Пьер ответила на вопрос об участии Индии в учениях «Восток-2022».

Ранее газета Der Tagesspiegel информировала, что США и ЕС обеспокоены растущим военным сотрудничеством России и Китая.

Обеспокоенность Запада связана в том числе с российскими стратегическими учениями «Восток-2022» с участием военного контингента из КНР.

Учения «Восток-2022» пройдут с 1 по 7 сентября на полигонах Восточного военного округа, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

Всего в учениях примут участие более 50 тыс. военных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить