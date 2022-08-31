Инфекционист Жемчугов заявил, что новые штаммы COVID-19 приводят к естественной иммунизации

Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что новые штаммы COVID-19 приводят к естественной иммунизации.

«Новые модификации вируса не вызывают видимых клинических заболеваний», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его мнению, новые конструкции вируса быстро вытесняют все предыдущие, фактически идёт естественная иммунизация всего населения, обновляя коллективный иммунитет.

Как считает Жемчугов, вакцинироваться желательно людям с хроническими заболеваниями и пожилым.

Ранее инфекционист профессор Николай Малышев и педиатр-иммунолог доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в беседе с НСН посоветовали прививаться перед поездкой за рубеж.