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Диетолог Тихомирова назвала плов блюдом с самым вредным сочетанием продуктов

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Врач-терапевт, врач-диетолог Елена Тихомирова рассказала, что самыми вредными сочетаниями продуктов являются те, в которых преобладают жиры, углеводы и соль.
Диетолог Тихомирова назвала плов блюдом с самым вредным сочетанием продуктов
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Известиями» врач назвала плов и макароны блюдами с самым вредным сочетанием продуктов.

«Самыми вредными сочетаниями продуктов считаются те, в которых преобладают жиры, углеводы и соль. К ним относятся жареная картошка, плов (в нём содержится много углеводов, жира, масла и соли), макароны (углеводы, заправленные жирными заправками, с добавлением соли). Такие сочетания продуктов приводят к лишнему весу и отёчности», — отметила Тихомирова.

Врач добавила, что у здорового человека желудочно-кишечный тракт переваривает любые продукты и их сочетания, а ощущение дискомфорта, вздутия живота и тяжести после еды связано с нарушением пищеварения.

Ранее в разговоре с Nation News врач-диетолог Елена Соломатина назвала некоторые продукты, которые способствуют укреплению здоровья.

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