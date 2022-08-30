Кардиолог Серебрянский напомнил, что чай и кофе противопоказаны при тахикардии

Кардиолог, заслуженный врач России Юрий Серебрянский рассказал, какие напитки нельзя употреблять при повышенном пульсе.

В разговоре с «Москвой 24» специалист напомнил, что нормой считаются показатели от 60 до 90 ударов в минуту. Тахикардия — это состояние, при котором пульс превышает 100 ударов.

«При высоком пульсе нельзя пить кофе, крепкий чай... Курение, алкоголь тоже нарушают сердечный ритм. Пульс может ещё больше повыситься и привести к сердечной недостаточности», — объяснил Серебрянский.

При пульсе выше 90 он посоветовал вызывать скорую помощь.

Ранее терапевт, руководитель проектной группы медицинского факультета университета «Синергия» Владислав Ледовский в беседе с URA.RU рассказал, что витамины, содержащиеся в моркови, полезны для сердца, зрения, кожи и иммунной системы.