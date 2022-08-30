Кардиолог Серебрянский напомнил, что чай и кофе противопоказаны при тахикардии
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В разговоре с «Москвой 24» специалист напомнил, что нормой считаются показатели от 60 до 90 ударов в минуту. Тахикардия — это состояние, при котором пульс превышает 100 ударов.
«При высоком пульсе нельзя пить кофе, крепкий чай... Курение, алкоголь тоже нарушают сердечный ритм. Пульс может ещё больше повыситься и привести к сердечной недостаточности», — объяснил Серебрянский.
При пульсе выше 90 он посоветовал вызывать скорую помощь.
Ранее терапевт, руководитель проектной группы медицинского факультета университета «Синергия» Владислав Ледовский в беседе с URA.RU рассказал, что витамины, содержащиеся в моркови, полезны для сердца, зрения, кожи и иммунной системы.