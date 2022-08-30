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Врач Кондрахин рассказал о пользе черноплодной рябины и хвоща для снижения давления

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Кардиолог, клинический фармаколог, терапевт Андрей Кондрахин рассказал, что черноплодная рябина, хвощ и произведённые из них продукты способствуют снижению артериального давления.
Врач Кондрахин рассказал о пользе черноплодной рябины и хвоща для снижения давления
  • Gettyimages.ru

«Черноплодная рябина обладает свойством снижать артериальное давление. В ней содержаться антоцианы — вещества с мощным противовоспалительным действием. Рябина насыщает организм калием, натрием, микроэлементами. Это всё полезно. Есть ещё такое растение — хвощ. Он обладает мочегонным свойством. При снижении количества жидкости также давление снижается», — объяснил Кондрахин в беседе с URA.RU.

В то же время врач подчеркнул, что нельзя отказываться от необходимых лекарств в пользу этих растений. Их можно принимать лишь дополнительно, проконсультировавшись с врачом.

Ранее диетолог доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в разговоре с Nation News рассказал, как использовать лечебные травы.

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