Диетолог Кривцова назвала цикорий допустимой заменой кофе
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«Кофе заменяет прекрасно по вкусовым качествам такой продукт, как цикорий. Он есть сейчас в разных формах. В виде сусла и порошка. По вкусовым качествам цикорий практически не отличается от настоящего кофе. Однако не обладает его влиянием на сердечно-сосудистую систему и не повышает уровень артериального давления», — заявила Кривцова в беседе с URA.RU.
По её словам, люди, которые пьют кофе, должны получать достаточное количество калия и магния в других продуктах питания — например, в кураге и изюме.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Nation News назвала некоторые продукты, которые способствуют укреплению здоровья.