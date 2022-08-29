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Диетолог Кривцова назвала цикорий допустимой заменой кофе

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Врач-терапевт, диетолог-нутрициолог, эндокринолог медицинского центра «МирА», профессор, кандидат медицинских наук Екатерина Кривцова назвала цикорий допустимой заменой кофе.
Диетолог Кривцова назвала цикорий допустимой заменой кофе
  • Gettyimages.ru

«Кофе заменяет прекрасно по вкусовым качествам такой продукт, как цикорий. Он есть сейчас в разных формах. В виде сусла и порошка. По вкусовым качествам цикорий практически не отличается от настоящего кофе. Однако не обладает его влиянием на сердечно-сосудистую систему и не повышает уровень артериального давления», — заявила Кривцова в беседе с URA.RU.

По её словам, люди, которые пьют кофе, должны получать достаточное количество калия и магния в других продуктах питания — например, в кураге и изюме.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Nation News назвала некоторые продукты, которые способствуют укреплению здоровья.

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