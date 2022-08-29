Эндокринолог Павлова напомнила, что орехи не подходят для перекуса

Зухра Павлова, врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, рассказала, что распространённое мнение об орехах как об идеальном перекусе ошибочно.

«Чтобы получить всё необходимое из орехов — микроэлементы, растительные жиры и так далее, достаточно съесть буквально несколько штук. Порция грецких орехов — это всего пара штук, пекана или бразильского ореха — одна штука, миндаля, фундука или кешью — 6—7 штук», — отметила Павлова в интервью радио Sputnik.

По её словам, орехи калорийны, а употребление их в большом количестве может привести к ожирению.

Что же касается перекуса, то он должен быть достаточно объёмным и сбалансированным по составу, добавила врач.

Ранее, по сообщениям ФАН, в Роскачестве назвали характеристики спелого арбуза.