Эндокринолог Павлова напомнила, что орехи не подходят для перекуса
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«Чтобы получить всё необходимое из орехов — микроэлементы, растительные жиры и так далее, достаточно съесть буквально несколько штук. Порция грецких орехов — это всего пара штук, пекана или бразильского ореха — одна штука, миндаля, фундука или кешью — 6—7 штук», — отметила Павлова в интервью радио Sputnik.
По её словам, орехи калорийны, а употребление их в большом количестве может привести к ожирению.
Что же касается перекуса, то он должен быть достаточно объёмным и сбалансированным по составу, добавила врач.
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