В Иркутской области зафиксировали 818 случаев коронавируса за сутки

В Иркутской области зафиксировали 818 случаев коронавируса за последние сутки. Выздоровел 491 человек.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 312 663 жителя.

Также стало известно, что в Башкирии выявили 394 случая COVID-19, передаёт mkset.ru со ссылкой на региональный Минздрав. Общее число заболевших в республике достигло 297 454.

В стационарах региона проходят лечение 217 пациентов, на амбулаторном лечении находятся 1860.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.