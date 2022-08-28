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В Иркутской области зафиксировали 818 случаев коронавируса за сутки

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В Иркутской области зафиксировали 818 случаев коронавируса за последние сутки. Выздоровел 491 человек.
В Иркутской области зафиксировали 818 случаев коронавируса за сутки
  • Gettyimages.ru
  • © vitapix

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 312 663 жителя.

Также стало известно, что в Башкирии выявили 394 случая COVID-19, передаёт mkset.ru со ссылкой на региональный Минздрав. Общее число заболевших в республике достигло 297 454.

В стационарах региона проходят лечение 217 пациентов, на амбулаторном лечении находятся 1860.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.

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