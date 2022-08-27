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В Госдуме поддержали указ о соцвыплатах переселенцам из Донбасса и с Украины

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Полина Полетаева
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала подписание президентом России указа о соцвыплатах переселенцам из Донбасса и с Украины.
В Госдуме поддержали указ о соцвыплатах переселенцам из Донбасса и с Украины
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Гражданам, которые переселились с освобождённых территорий, которые вынужденно покинули свои дома и сегодня нашли приют в России, просто жизненно необходимы поддержка и помощь. Именно поэтому президентом оказывается такое внимание и такая поддержка людям, которые в будущем, как мы надеемся, станут гражданами России. Сегодня вынужденные переселенцы вправе рассчитывать на поддержку России как государства, в котором они нашли свой новый дом», — считает депутат.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о соцвыплатах вынужденным переселенцам с территории Украины, а также Луганской и Донецкой народных республик, которые прибыли в Россию.

Глава государства также подписал указ, согласно которому граждане Луганской и Донецкой народных республик и Украины могут бессрочно пребывать на территории России.

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