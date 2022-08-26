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Диетолог Русакова предупредила о вреде избыточного употребления фруктов

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Врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова предупредила о вреде избыточного употребления фруктов.
Диетолог Русакова предупредила о вреде избыточного употребления фруктов
  • Gettyimages.ru
  • © Hybrid Images

«Фруктовые кислоты в избыточном количестве могут оказывать раздражающие действия на слизистую желудочно-кишечного тракта. У людей, имеющих хронические заболевания желудка и кишечника, это может спровоцировать обострение. Это могут быть кислые яблоки, сливы», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, дело в том, что организм просто не справится с таким количеством клетчатки.

Русакова отметила, что перед употреблением фрукты нужно тщательно мыть.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.

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