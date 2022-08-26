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Диетолог Арзамасцев заявил, что идеальный бизнес-ланч должен состоять из нескольких блюд

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Диетолог, врач-эндокринолог Евгений Арзамасцев заявил, что идеальный бизнес-ланч должен состоять из нескольких блюд.
Диетолог Арзамасцев заявил, что идеальный бизнес-ланч должен состоять из нескольких блюд
  • Gettyimages.ru
  • © Manchan

«Идеальная формула бизнес-ланча есть. Это первое, второе и компот. В принципе, её можно считать правильной, но нужно немножко подкорректировать. Важно, чтобы первое представляло собой нежирный суп, богатый овощами. Может быть, какое-то небольшое количество мяса и незначительное количество жиров», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, второе должно быть представлено белковыми блюдами, например, из нежирной курицы или индейки. Также необходим овощной гарнир.

«И, конечно, напиток. Если человек вес не снижает, можно добавить ко второму крупу», — добавил Арзамасцев.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.

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