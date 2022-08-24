В ГД предложили лишать гражданства за осуждение российских властей ради визы

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил создать правовой механизм лишения гражданства лиц, которые в целях получения визы поддержат западную критику России. Копия письма на имя вице-премьера Андрея Белоусова есть в распоряжении RT.

В обращении законодатель отметил, что в последнее время в СМИ и соцсетях публикуются сообщения о том, что некоторые западные страны готовят поправки в миграционное законодательство.

Согласно вносимым изменениям, как он уточнил, обязательным условием для получения визы будет запись или декларация на бумаге в посольстве с обязательным осуждением спецоперации и признанием нелегитимности российских властей.

«В целях защиты интересов Российской Федерации в текущих условиях международной обстановки прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности создания механизма лишения гражданства и (или) ограничения (запрета) на въезд в страну для тех лиц, которые ради получения иностранной визы согласятся пройти данную процедуру, подвергнут критике действия Вооружённых сил Российской Федерации на Украине и поставят под сомнение легитимность законно избранной власти в России», — говорится в тексте обращения.

Ранее постпред Украины при ЕС Алексей Макеев в интервью Politico заявил, что страны ЕС не должны впускать на свою территорию россиян, которые поддерживают проведение специальной военной операции. По его мнению, соответствующий вопрос стоит включить в анкету, заполняемую при оформлении визы.

В середине июля дальнобойщик из Набережных Челнов рассказал RT, что его лишили шенгенской визы на границе Латвии за отказ подписать документ, осуждающий российское правительство, президента и спецоперацию на Украине.

22 августа в МИД Польши потребовали от всех стран ЕС прекратить выдавать визы россиянам.

В Еврокомиссии заявили, что дискуссии по вопросу выдачи россиянам туристических виз идут на уровне ЕС.