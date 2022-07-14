«Развернули обратно в Россию»: дальнобойщик рассказал, что в Латвии ему аннулировали визу за отказ осудить спецоперацию

Дальнобойщик из Набережных Челнов рассказал, что его лишили шенгенской визы на границе Латвии за отказ подписать документ, осуждающий российское правительство, президента и спецоперацию на Украине. Мужчина сообщил RT, что въезд в Латвию ему запретили, опасаясь, что он якобы негативно повлияет на жителей страны. Россиянин целые сутки провёл на границе — не мог бросить свою машину и груз, которые уже прошли таможню.

5 июля водитель калининградской транспортной компании Алексей Пырочкин направлялся из Москвы в Калининград с почтовым грузом. Ему предстоял транзит через Латвию. Когда россиянин проходил паспортный контроль в таможенном пункте «Убылинка-Гребнёво» на российско-латвийской границе, его задержал сотрудник таможни.

«Я уже прошёл паспортный контроль на российской стороне, таможню у латышей, проходил паспортный контроль в таможенном пункте на латвийской стороне. Как обычно, проверили документы, страховки, техосмотры, сверили номера машин и прицепа, кузовные номера машин. Всё было хорошо, претензий не было, мне уже поставили все печати», — рассказывает RT дальнобойщик.

Алексей утверждает, что внезапно задержавший его человек не был одет в форму таможенника. Единственный опознавательный знак, который заметил россиянин, — непонятная ему надпись на жилете мужчины на латышском языке. Тем не менее Пырочкин не стал сопротивляться и прошёл за сотрудником. Тот дал водителю на подпись бумаги, в которых велел указать персональные данные и подписаться под уже готовым текстом.

«Там надо было написать ФИО, гражданство, место работы, семейное положение — всё, вплоть до места жительства родителей, — вспоминает собеседник RT. — Естественно, я захотел ознакомиться с содержанием текста. Смысл документа был такой: подписавшийся выступает против спецоперации, против правительства и президента России, Белоруссии и не поддерживает политику этих государств. Я это прочитал, сказал, что с написанным не согласен и подписывать ничего не буду».

После отказа Алексея заполнять бумаги сотрудник таможни, который, по словам дальнобойщика, говорил на чистом русском языке без акцента, начал задавать ему провокационные вопросы.

«Я объяснял, что сам я от политики далёк, но я гражданин России, голосовал за Путина, и президенту явно виднее, что делать. Дальше меня почему-то стали спрашивать про моих друзей — я ответил, что все они тоже поддерживают своего президента», — рассказывает Пырочкин.

Сутки на границе

После странной беседы с таможенником россиянина наконец отпустили обратно в машину — за это время на границе собралась большая очередь. Таможенники велели Алексею подождать, пока ему вернут паспорт. Это произошло только спустя сорок минут, причём женщина, которая принесла россиянину документы, сразу велела ему «не задавать ей никаких вопросов — она ему всё равно ничего не скажет».

© Фото из личного архива

«Мне сказали, что моя виза аннулирована, въезд в Латвию мне закрыт и меня разворачивают обратно в Россию. — продолжает мужчина. — Отдали документы, отказ на въезд — а там четыре листа на латышском языке. Я сказал, что написанного не понимаю, спросил, на каком основании аннулировали визу».

«По словам сотрудницы таможни, въезд мне запретили, потому что я могу «негативно повлиять на Латвию и жителей Латвии», буду «агитировать за Россию». Мне целиком зачеркнули в паспорте всю визу, теперь я и через Литву поехать в Калининград не мог», — негодует россиянин.

Алексею Пырочкину пришлось сутки провести на границе — автомобиль и груз, который дальнобойщик должен был доставить в Калининград, уже прошли таможню, забрать их мужчина не мог. Пырочкину пришлось дожидаться своего коллегу, выполнявшего рейс, и передавать ему свой груз. Добраться до российской столицы Алексею тоже помог коллега-водитель.

Добираться в родной город Пырочкину тоже пришлось на попутках, ему помог товарищ, доставлявший груз из Москвы в Набережные Челны. Всё это время за Алексея переживала его жена Валерия — узнав, что её супруга не пропустили через границу, женщина написала обращения в Министерство транспорта РФ и президенту России.

«В тот же день, как мужа развернули на границе, я дозвонилась до Минтранса, написала электронное обращение. Такое же письмо отправила президенту. Из управления президента мне сразу пришёл ответ, что моё обращение переслали в Минтранс и Министерство иностранных дел. С того момента я пока никаких ответов не получала», — рассказала RT Валерия Пырочкина.

Женщина возмутилась произволом латвийских таможенников.

«Мой муж — гражданин Российской Федерации, здесь он родился и живёт, здесь его семья! Конечно, он поддерживает президента. И каким это образом он вообще мог «негативно повлиять» на жителей Латвии?» — возмутилась жена дальнобойщика.