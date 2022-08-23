Диетолог Дианова назвала проблемы с щитовидкой одной из причин отсутствия аппетита

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова назвала возможные причины отсутствия аппетита.

«Как правило, (на аппетит. — RT) могут влиять опухоли гипофиза. Возможно, снижена функция щитовидной железы — гипотиреоз. Бывает так, что может быть снижен аппетит при сахарном диабете», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, снижение аппетита может наблюдаться и при онкологических заболеваниях.

Также проблемы с аппетитом могут возникать, если человек находится в состоянии стресса, или при инфекционном заболевании.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.