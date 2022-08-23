Диетолог Дианова назвала проблемы с щитовидкой одной из причин отсутствия аппетита
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«Как правило, (на аппетит. — RT) могут влиять опухоли гипофиза. Возможно, снижена функция щитовидной железы — гипотиреоз. Бывает так, что может быть снижен аппетит при сахарном диабете», — заявила она в беседе с URA.RU.
По её словам, снижение аппетита может наблюдаться и при онкологических заболеваниях.
Также проблемы с аппетитом могут возникать, если человек находится в состоянии стресса, или при инфекционном заболевании.
Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.