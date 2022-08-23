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«Транснефть»: регулятор ЕС до конца года дал добро на платежи компании Украины за транзит

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Европейский регулятор разрешил уполномоченному банку России до конца 2022 года проводить платежи за транзит российской нефти через Украину, сообщил РИА Новости пресс-секретарь и советник президента «Транснефти» Игорь Дёмин.
«Транснефть»: регулятор ЕС до конца года дал добро на платежи компании Украины за транзит
  • Gettyimages.ru

«Регулятор в Брюсселе после ситуации с непрохождением платежей проинформировал наш банк, через который мы проводим обязательные платежи по транспортировке, что они дают нам добро на проведение всех платежей до конца года», — сказал он.

9 августа сообщалось, что «Укртранснафта» остановила прокачку нефти по южной ветке «Дружбы».

По словам Дёмина, причина в том, что российская сторона не может провести платёж в условиях европейских санкций.

10 августа венгерская MOL и компания Slovnaft оплатили транзитные сборы за транспортировку нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба». С этим решением согласилась и российская сторона.

Позднее Украина подтвердила, что получила платёж за транзит нефти из России через свою территорию в Венгрию и Словакию.

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