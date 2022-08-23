«Транснефть»: регулятор ЕС до конца года дал добро на платежи компании Украины за транзит
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«Регулятор в Брюсселе после ситуации с непрохождением платежей проинформировал наш банк, через который мы проводим обязательные платежи по транспортировке, что они дают нам добро на проведение всех платежей до конца года», — сказал он.
9 августа сообщалось, что «Укртранснафта» остановила прокачку нефти по южной ветке «Дружбы».
По словам Дёмина, причина в том, что российская сторона не может провести платёж в условиях европейских санкций.
10 августа венгерская MOL и компания Slovnaft оплатили транзитные сборы за транспортировку нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба». С этим решением согласилась и российская сторона.
Позднее Украина подтвердила, что получила платёж за транзит нефти из России через свою территорию в Венгрию и Словакию.