«Транснефть»: регулятор ЕС до конца года дал добро на платежи компании Украины за транзит

Европейский регулятор разрешил уполномоченному банку России до конца 2022 года проводить платежи за транзит российской нефти через Украину, сообщил РИА Новости пресс-секретарь и советник президента «Транснефти» Игорь Дёмин.

«Регулятор в Брюсселе после ситуации с непрохождением платежей проинформировал наш банк, через который мы проводим обязательные платежи по транспортировке, что они дают нам добро на проведение всех платежей до конца года», — сказал он.

9 августа сообщалось, что «Укртранснафта» остановила прокачку нефти по южной ветке «Дружбы».

По словам Дёмина, причина в том, что российская сторона не может провести платёж в условиях европейских санкций.

10 августа венгерская MOL и компания Slovnaft оплатили транзитные сборы за транспортировку нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба». С этим решением согласилась и российская сторона.

Позднее Украина подтвердила, что получила платёж за транзит нефти из России через свою территорию в Венгрию и Словакию.