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Захар Прилепин рассказал о сильном характере погибшей Дарьи Дугиной

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Писатель, сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин в беседе с RT рассказал о характере журналистки Дарьи Дугиной, которая погибла в результате подрыва автомобиля в Подмосковье.
Захар Прилепин рассказал о сильном характере погибшей Дарьи Дугиной
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

«Она была замечательно умна. Она была совершенно очаровательна. И она была очень незлоблива, что вообще нехарактерно для любой политической среды. То есть она была открыта для... ну... самых разных политических взглядов и убеждений. То есть левые, правые, разумные либералы, центристы там, те или иные радикалы — она внимательно выслушивала. При этом у неё был там внутренний стержень, такой, может быть, наследственный, может быть, свой», — сказал он.

Вместе с этим Прилепин отметил, что у Дугиной был сильный характер и много других положительных черт.

«Сила, конечно, определённая характера. И такая чёткость сознания. При этом такая девичья и непосредственность, и очаровательность. Эти глаза сияющие и вспыхивающие. Много всего было в ней замечательного», — добавил он.

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа в Подмосковье. Злоумышленники подорвали автомобиль, в котором она находилась.

В Следственном комитете придерживаются мнения, что убийство Дугиной было спланированным и носило заказной характер.

Подробнее — в материале RT.

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