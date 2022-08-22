Депутат ГД Милонов рассказал, что испытывает гордость за Россию при взгляде на флаг страны
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«Там, где российский флаг, — там Россия, там победа и слава. В такой день хочу пожелать всем нам быть достойными нашего гордого и красивого флага!» — заявил Милонов.
Ежегодно 22 августа в России отмечается День государственного флага.
Ранее российский лидер Владимир Путин в видеообращении ко Дню государственного флага заявил, что Россия будет проводить на международной арене политику, отвечающую её интересам.