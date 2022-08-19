Эндокринолог Калошина назвала продукты, помогающие повысить работоспособность

Врач-эндокринолог Видновской РКБ Минздрава Московской области Мария Калошина назвала продукты, помогающие повысить работоспособность.

«Первыми в списке, конечно, будут фрукты. Так, простые яблоки могут надолго обеспечить организм энергией, а апельсины даже способны улучшить настроение. Бананы снабдят вас калием для полноценной работы сердца, а авокадо — нутриентами и омега-жирными кислотами для прилива энергии», — заявила она в беседе с Общественной службой новостей.

По её словам, жирные сорта рыбы — ещё одна панацея от упадка сил.

«Не забываем про овощи, которые являются ценными источниками витаминов и минералов. Ну и конечно, о зерновых и бобовых продуктах», — отметила Калошина.

Она добавила, что тёмный шоколад богат какао-бобами, в составе которых содержатся антиоксиданты, но употреблять его лучше без фанатизма, так как это высококалорийный продукт.

Ранее врач интегративной медицины, терапевт, ревматолог, нутрициолог, к. м. н. Галина Слободина в беседе с URA.RU предупредила, что укусы комаров, слепней, шершней, оводов и пчёл могут привести к анафилактическому шоку.