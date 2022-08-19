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Косметолог Островская перечислила правила подготовки кожи к загару

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Косметолог-эстетист, эксперт бренда Lifecode Екатерина Островская рассказала, что кожу необходимо заблаговременно подготовить к загару и включить в свой рацион продукты богатые бета-каротином.
Косметолог Островская перечислила правила подготовки кожи к загару
  • РИА Новости

«Перед тем как отправляться на пляж, стоит очистить кожу с помощью скраба. Можно «убить двух зайцев» и обработать тело антицеллюлитным скрабом — он и подтянет, и бережно очистит от ороговевших частичек, а главное, подготовит кожу к загару», — сообщила косметолог в разговоре с «Газетой.Ru».

Определённые продукты помогут сохранить загар на более долгий срок. Это продукты, богатые бета-каротином, — морковь, свёкла, абрикосы, шпинат, а также овощи и фрукты, стимулирующие выработку меланина, — вишня, редис и томаты, заключила Островская.

Ранее кандидат медицинских наук Галина Слободина, врач интегративной медицины, терапевт, ревматолог, нутрициолог, в беседе с URA.RU предупредила, что укусы комаров, слепней, шершней, оводов и пчёл могут привести к анафилактическому шоку.

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