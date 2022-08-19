Диетолог Королёва рассказала о риске воспалений из-за употребления жареных орехов
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Особенно это касается жаренных в масле орехов, отметила она в разговоре с «Москвой 24».
«Факторы окисления в составе будут поддерживать провоспалительные и воспалительные процессы в организме», — объяснила специалист.
По её словам, лучше всего употреблять просто подсушенные орехи. При этом, чтобы получить максимальную пользу, их необходимо предварительно замочить в воде комнатной температуры минимум на четыре часа.
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