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Диетолог Королёва рассказала о риске воспалений из-за употребления жареных орехов

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Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва рассказала, что любые жареные орехи могут быть вредными для здоровья.
Диетолог Королёва рассказала о риске воспалений из-за употребления жареных орехов
  • Gettyimages.ru
  • © Adriana Duduleanu / EyeEm

Особенно это касается жаренных в масле орехов, отметила она в разговоре с «Москвой 24».

«Факторы окисления в составе будут поддерживать провоспалительные и воспалительные процессы в организме», — объяснила специалист.

По её словам, лучше всего употреблять просто подсушенные орехи. При этом, чтобы получить максимальную пользу, их необходимо предварительно замочить в воде комнатной температуры минимум на четыре часа.

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