Диетолог Гинзбург посоветовал употреблять сладкое после основного приёма пищи

Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, как победить тягу к сладкому.

Чтобы победить тягу к сладкому, человек не должен употреблять сладкое вместо полноценной еды, заявил он в разговоре с URA.RU.

«Самый простой приём — это есть сладкое после еды, а не вместо еды. Сладкое как награда. Второй приём тоже очень простой и понятный. Из сладких продуктов выбирать менее вредный или более полезный. Например, ягоды, сухофрукты», — отметил Гинзбург.

Преодоление тяги к сладкому не предполагает полного отказа от него. Надо просто стараться соблюдать умеренность, подчеркнул диетолог.

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