Врач Слободина предупредила о риске анафилактического шока из-за укусов насекомых
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Укус любого насекомого может вызвать анафилактический шок, потому что все они выделяют яд. В группе риска находятся люди с повышенной реакцией иммунитета, сообщила она в беседе с URA.RU.
«То есть любые изменения иммунитета могут вызвать неоднозначные реакции», — объяснила Слободина.
Так, врач порекомендовала людям с аллергическими реакциями или с проблемами ЖКТ при встрече с насекомыми быть предельно осторожными.
Ранее инфекционист профессор Николай Малышев и педиатр-иммунолог доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в беседе с НСН посоветовали прививаться перед поездкой за рубеж.