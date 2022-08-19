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Врач Слободина предупредила о риске анафилактического шока из-за укусов насекомых

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Врач интегративной медицины, терапевт, ревматолог, нутрициолог, к. м. н. Галина Слободина предупредила, что укусы комаров, слепней, шершней, оводов и пчёл могут привести к анафилактическому шоку.
Врач Слободина предупредила о риске анафилактического шока из-за укусов насекомых
  • Gettyimages.ru
  • © Black Lollipop

Укус любого насекомого может вызвать анафилактический шок, потому что все они выделяют яд. В группе риска находятся люди с повышенной реакцией иммунитета, сообщила она в беседе с URA.RU.

«То есть любые изменения иммунитета могут вызвать неоднозначные реакции», — объяснила Слободина.

Так, врач порекомендовала людям с аллергическими реакциями или с проблемами ЖКТ при встрече с насекомыми быть предельно осторожными.

Ранее инфекционист профессор Николай Малышев и педиатр-иммунолог доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в беседе с НСН посоветовали прививаться перед поездкой за рубеж.

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